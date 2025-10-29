Perché Leão è uscito all'intervallo? Allegri ha detto: «Leão ha avuto un problemino all’anca dopo la partita contro il Pisa. Si è allenato negli scorsi giorni, ma ho poi preferito toglierlo perché serviva gente che sprintava e lui non riusciva a scattare. Nkunku è entrato bene, anche se in un’occasione doveva allargarsi invece di stringere e potevamo segnare». E Giménez? «Santiago ci dà una grossa mano nella fase difensiva, non si deve fossilizzare solamente sul fare gol. Li ha fatti in passato e tornerà a farli».

"Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per segnare" — Per il tecnico livornese, le cui dichiarazioni post-partita sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, «nel secondo tempo abbiamo giocato meglio tecnicamente, anche perché farlo peggio del primo era impossibile». Allegri ha poi proseguito: «Dopo il nostro gol del vantaggio abbiamo sbagliato troppo nelle uscite e negli appoggi e quindi siamo stati più sulla difensiva che sull’offensiva. Poi il paradosso del calcio è che abbiamo comunque preso gol a difesa schierata».

Domenica Milan-Roma: tornerà Estupiñán — Ancora Allegri nella sua disamina di Atalanta-Milan: «Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e sapevamo che l’Atalanta avrebbe fatto più fatica, dopo che nei primi quarantacinque minuti hanno pressato come matti. Abbiamo avuto delle situazioni dove potevamo segnare: Alexis Saelemaekers che sbaglia il passaggio, invece di tirare o appoggiare a Davide Bartesaghi, per esempio. Dobbiamo assolutamente migliorare nelle scelte e nelle conclusioni degli ultimi 20 metri. La squadra deve essere più convinta di quello che fa: i ragazzi possono essere contenti della prestazione fatta a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma».

In Milan-Roma riusciranno i rossoneri a recuperare qualche giocatore reduce da infortuni e a non perdere, magari, Leão e Giménez usciti ieri sera un po' acciaccati? «Per Rafa non dovrebbe essere niente di che, ma vediamo. Santi ha preso una botta - ha chiosato Allegri - . Contro la Roma riavremo a disposizione anche Pervis Estupiñán, con Ardon Jashari che inizia ad allenarsi in gruppo anche lui. È un momento un po’ così, abbiamo qualche infortunio di troppo, dobbiamo tenere duro».