Milan, Condò: “Giménez, prestazione priva di anima. Leao, un primo tempo inconsistente”

Paolo Condò, giornalista sportivo, ha parlato degli attaccanti rossoneri Santiago Giménez e Rafael Leao nella sua analisi di Atalanta-Milan 1-1 sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola: ecco il suo commento al pareggio del Diavolo a Bergamo
Daniele Triolo Redattore 

Paolo Condò, famoso giornalista sportivo, ha parlato, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri alla 'New Balance Arena' di Bergamo e terminata 1-1 in virtù dei gol di Samuele Ricci per gli ospiti e di Ademola Lookman per i padroni di casa.

Atalanta-Milan 1-1, il commento di Condò sul 'CorSera'

Condò ha parlato di Santiago Giménez. Per lui, il centravanti messicano, classe 2001, "oscilla tra prestazioni volitive, ma sfortunate e altre - tipo ieri a Bergamo - prive di anima". Il giornalista ha proseguito, poi, parlando di Ricci, il quale "sta sfruttando l'assenza di Adrien Rabiot per farsi notare" e dell'atteggiamento palesato dal Milan in trasferta contro gli orobici.

Dopo il gol con il "tiro della domenica" di Ricci, infatti, per Condò il Milan "ha assistito al ritorno dell’Atalanta con una serenità tibetana francamente eccessiva". Con le punte Lookman e Charles De Ketelaere, più il palleggio di centrocampo, l'Atalanta ha svuotato l'area di rigore, riempiendola di inserimenti. Uno di questi ha mandato in gol il nigeriano.

Quindi, per Condò, "match pari nella ripresa, in cui il Milan si è rialzato dalla sua area". Chiosa su Luka Modrić e Rafael Leão, protagonisti, in negativo, di questa sfida. "Fa quasi tenerezza che l’Atalanta abbia segnato grazie a una palla perduta da Modrić (succede anche a lui!), colpisce che Leão sia rimasto negli spogliatoi dopo un primo tempo inconsistente. Anche nei periodi felici, e questo lo è, il suo peso nei match rimane un tiro di dadi".

