Dopo il gol con il "tiro della domenica" di Ricci, infatti, per Condò il Milan "ha assistito al ritorno dell’Atalanta con una serenità tibetana francamente eccessiva". Con le punte Lookman e Charles De Ketelaere, più il palleggio di centrocampo, l'Atalanta ha svuotato l'area di rigore, riempiendola di inserimenti. Uno di questi ha mandato in gol il nigeriano.
Quindi, per Condò, "match pari nella ripresa, in cui il Milan si è rialzato dalla sua area". Chiosa su Luka Modrić e Rafael Leão, protagonisti, in negativo, di questa sfida. "Fa quasi tenerezza che l’Atalanta abbia segnato grazie a una palla perduta da Modrić (succede anche a lui!), colpisce che Leão sia rimasto negli spogliatoi dopo un primo tempo inconsistente. Anche nei periodi felici, e questo lo è, il suo peso nei match rimane un tiro di dadi".
