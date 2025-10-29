Pianeta Milan
Al termine di Atalanta-Milan, Billy Costacurta ha commentato ai microfoni di Sky le deludenti prestazioni degli attaccanti rossoneri, affermando che senza Leao e Gimenez il Diavolo ha giocato meglio ed è diventato una squadra. Le sue parole
Al termine di Atalanta-Milan 1-1, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta si è espresso ai microfoni di Sky Sport sulla prova insufficiente di Rafa Leao, il giocatore più in forma del Milan ma colui che ha deluso di più. Dopo gli ultimi tre gol, non è riuscito a confermare i passi in avanti visti nelle partite con Fiorentina e Pisa, subendo l'aggressività a tutto campo della squadra di Juric. Nel post-partita ha anche parlato di un aneddoto particolare legato a Luka Modric e ha commentato la prestazione negativa di Santi Gimenez.

Atalanta-Milan, le dichiarazioni di Costacurta

Sulla partita del portoghese: "Il Milan senza Leao ha giocato meglio. Degli attaccanti si può parlare in una certa maniera, ma con lui in campo prende più gol. È un dato di fatto, che fa e farà discutere. Con Leao in campo, il Milan non è più un gruppo di undici giocatori".

Su Modric: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro. Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale. Lo stesso Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella. In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario".

Sulla prova dell'attacco rossonero partito dall'inizio: "Oggi molto negativi entrambi. Gimenez finora aveva un campionato buono senza segnare, creando i presupposti per giocare. Oggi devo dire male, perché non è riuscito a tenere palla, a essere una sponda per i compagni. E anche Leao devo dire che ha fatto la stessa prestazione: molto deludenti tutti e due. Tant’è che, quando sono usciti entrambi, il Milan è diventato una squadra".

