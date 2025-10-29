Su Modric: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro. Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale. Lo stesso Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella. In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario".
Sulla prova dell'attacco rossonero partito dall'inizio: "Oggi molto negativi entrambi. Gimenez finora aveva un campionato buono senza segnare, creando i presupposti per giocare. Oggi devo dire male, perché non è riuscito a tenere palla, a essere una sponda per i compagni. E anche Leao devo dire che ha fatto la stessa prestazione: molto deludenti tutti e due. Tant’è che, quando sono usciti entrambi, il Milan è diventato una squadra".
