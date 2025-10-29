Atalanta-Milan, Pedullà: 'Modric non può giocare 40 partite. Sull'attacco...'

Sulla prestazione: "Troppi errori tecnici nel primo tempo. Modric non può giocare 40 partite, sta dando un contributo forte, ma da quando è uscito Rabiot per infortunio, sperando che per il Milan torni presto, non c'è un sostituto. forse può essere adattato Loftus Cheek e farlo riposare una volta però non può giocare tutte queste partite. Oggi è stato un po' appannato dopo il grande rendimento".

Sull'attacco:"Abbiamo vissuto tre mesi parlando di un attaccante che il Milan non ha con una ricerca incredibile di attaccante. Dal 2020 parliamo dell'attaccante perfetto che il Milan non ha e secondo me quando diciamo che il Milan non ha un centrocampista, questa ricerca avrebbero dovuto farla meglio perchè si sente necessità che con tutto il rispetto per Nkunku, non c'è l'hai".