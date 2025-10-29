Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Pedullà: 'Modric non può giocare 40 partite. Sull'attacco...'
Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan nel match della 9^ giornata di Serie A disputato alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Juric: ecco le sue dichiarazioni
Secondo pareggio consecutivo per il Milan che non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta nel match della 9^ giornata di Serie A disputato ieri alla New Balance Arena di Bergamo. Un risultato che vede la formazione di Massimiliano Allegri scivolare a meno tre dalla capolista Napoli.

Atalanta-Milan, l'analisi di Pedullà

Alfredo Pedulla, giornalista ed esperto di calciomercato, ha analizzato la prestazione dei rossoneri. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportitalia.

Sulla prestazione:"Troppi errori tecnici nel primo tempo. Modric non può giocare 40 partite, sta dando un contributo forte, ma da quando è uscito Rabiot per infortunio, sperando che per il Milan torni presto, non c'è un sostituto. forse può essere adattato Loftus Cheek e farlo riposare una volta però non può giocare tutte queste partite. Oggi è stato un po' appannato dopo il grande rendimento".

Sull'attacco:"Abbiamo vissuto tre mesi parlando di un attaccante che il Milan non ha con una ricerca incredibile di attaccante. Dal 2020 parliamo dell'attaccante perfetto che il Milan non ha e secondo me quando diciamo che il Milan non ha un centrocampista, questa ricerca avrebbero dovuto farla meglio perchè si sente necessità che con tutto il rispetto per Nkunku, non c'è l'hai".

