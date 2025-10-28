Atalanta-Milan, Pardo: 'Su Leao normalizzerei la questione. Gimenez ...'

Su Gimenez invece ha dichiarato: "Ha ragione Tare, ha sempre segnato e i gol arriveranno. Oggi non è stata una partita semplice, ha fatto un lavoro importante per la squadra. Sicuramente questa di oggi altra prestazione non sufficiente, però si è visto l'impegno dell'attaccante, cosi come la dedizione e i movimenti per i compagni. Quando il Milan recupererà giocatori come Pulisic e Rabiot è una squadra che ha tanti gol anche nei centrocampisti. Quindi, una prima punta che crea degli spazi e favorisce le giocate degli altri può essere molto utile. Il suo contributo lo sta dando senza dubbio, Allegri quando lo difende lo fa perché lo pensa ed è soddisfatto della sua disponibilità".