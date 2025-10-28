Pagelle Atalanta-Milan 1-1: bene Saelemaekers e Fofana, male in molti

PAGELLE ATALANTA-MILAN - La partenza è la migliore possibile. Dopo 4 minuti il Milan è in vantaggio grazie al gol di Ricci, il primo per lui in maglia rossonera. Un tira da fuori con deviazione fortunata. Poi, però, il primo tempo è solo nerazzurro. Atalanta che domina, va a ritmi altissimi e mette in difficoltà il Milan come nessun'altra era riuscita a fare. Arriva il meritato pareggio di Lookman, con un'uscita sbagliata dai rossoneri, ma già prima c'erano un po' di presupposti per segnare. Viceversa, il Milan conclude il primo tempo senza più impensierire il portiere bergamasco. Nel secondo tempo c'è più ordine, ma continuano a mancare le occasioni. A parte una decina di minuti di controllo, i rossoneri fanno fatica. Sembrano meno in affanno, ma è comunque troppo poco. Maignan fa una grande parata, ma anche per i bergamaschi poco altro. Finisce in parità: la peggior prestazione rossonera dell'anno.