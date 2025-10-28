PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Allegri: “La squadra sta facendo bene. Leao? Non stava benissimo”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Allegri: “La squadra sta facendo bene. Leao? Non stava benissimo”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Rosa corta? Abbiamo qualche infortunato, ma la squadra sta reagendo e facendo bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita, non so se per stanchezza o per i meriti dell’Atalanta. Poi un bel secondo tempo, abbiamo avuto occasioni ma fatto scelte sbagliate negli ultimi venti metri. La squadra deve essere più convinta di quello che fa, nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile. I ragazzi devono essere contenti della prestazione, allunghiamo la striscia positiva e ora avremo una grande partita contro la Roma“.

LEGGI ANCHE

Allegri ha poi continuato: “Loro nel secondo tempo non hanno tenuto lo stesso ritmo, e noi dovevamo migliorare le scelte finali. Sostituzione di Leao? Aveva un problema all’anca, non stava benissimo e ho preferito toglierlo perchè la squadra aveva bisogno di giovcatori freschi. Per Gimenez solo una botta, non dovrebbe essere nulla di particolare. Contro la Roma riavremo anche Estupinan. Nkunku ha giocato molto bene da prima punta, Loftus ha fatto venti minuti straordinari, ma deve far gol, Gimenez si è dato da fare: deve stare sereno e tranquillo, io sono contento di quello che fa per la squadra“.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Atalanta-Milan, Gabbia: “Il pareggio di oggi ci lascia l’amaro in bocca. Dobbiamo...
Risultati Serie A, Atalanta-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA