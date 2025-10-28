Atalanta-Milan, Allegri: “La squadra sta facendo bene. Leao? Non stava benissimo”

Allegri ha poi continuato: “Loro nel secondo tempo non hanno tenuto lo stesso ritmo, e noi dovevamo migliorare le scelte finali. Sostituzione di Leao? Aveva un problema all’anca, non stava benissimo e ho preferito toglierlo perchè la squadra aveva bisogno di giovcatori freschi. Per Gimenez solo una botta, non dovrebbe essere nulla di particolare. Contro la Roma riavremo anche Estupinan. Nkunku ha giocato molto bene da prima punta, Loftus ha fatto venti minuti straordinari, ma deve far gol, Gimenez si è dato da fare: deve stare sereno e tranquillo, io sono contento di quello che fa per la squadra“.