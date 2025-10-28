Risultati Serie A, Atalanta-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi alla 'New Balance Arena' di Bergamo tra i nerazzurri di Ivan Jurić e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Atalanta-Milan 1-1, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri rimedia il secondo pareggio consecutivo in campionato dopo quello contro il Pisa: stavolta è 1-1, in trasferta, alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Jurić. Diavolo subito in vantaggio, al 4', con il tiro da fuori di Samuele Ricci leggermente deviato in porta da Éderson. Il pari dei padroni di casa, dopo un primo tempo dominato, arriva al 35' con il solito Ademola Lookman, al suo quarto gol contro il Milan. Nella ripresa, poi, gara più equilibrata, occasioni da una parte e dall'altra e, alla fine, un punto a testa che non soddisfa nessuno ma che, allo stesso tempo, può accontentare tutti. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Atalanta-Milan 1-1 della 'New Balance Arena'.