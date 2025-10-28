Atalanta-Milan 0-1, Ricci sblocca subito il risultato! | Serie A News

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Atalanta-Milan >>>
Destro al volo del centrocampista rossonero, deviazione di Éderson e Marco Carnesecchi è inesorabilmente superato! Atalanta-Milan 0-1!
ATALANTA-MILAN
Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro l'Atalanta di Ivan Jurić in occasione della partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'New Balance Arena' di Bergamo.
Al 4' calcio d'angolo battuto da Luka Modrić, il pallone è messo fuori dalla retroguardia dell'Atalanta ma termina sui piedi di Samuele Ricci.
