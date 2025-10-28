PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan 0-1, Ricci sblocca subito il risultato! | Serie A News

Atalanta-Milan 0-1, Ricci sblocca subito il risultato! | Serie A News

Samuele Ricci porta in vantaggio il Milan in casa dell'Atalanta dopo appena 4' di gioco: destro al volo da fuori sugli sviluppi di un angolo
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro l'Atalanta di Ivan Jurić in occasione della partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'New Balance Arena' di Bergamo.

Al 4' calcio d'angolo battuto da Luka Modrić, il pallone è messo fuori dalla retroguardia dell'Atalanta ma termina sui piedi di Samuele Ricci.

Destro al volo del centrocampista rossonero, deviazione di Éderson e Marco Carnesecchi è inesorabilmente superato! Atalanta-Milan 0-1!

