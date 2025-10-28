Pianeta Milan
Atalanta-Milan, Tare: “Non ci aspettavamo che si infortunassero sei giocatori. Sul mercato…”

Le parole di Igli Tare, dirigente rossonero, ai microfoni di 'DAZN' prima di Atalanta-Milan: gli infortuni e il mercato di gennaio
Alessia Scataglini

Intervenuto nel pre partita di Atalanta-Milan al New Balance Stadium di Bergamo, il dirigente sportivo rossonero Igli Tare, ha speso alcune parole ai microfoni di DAZN. L'ex Lazio si è soffermato a parlare di due aspetti molto cari al Milan: l'emergenza infortuni e il mercato di gennaio.

Atalanta-Milan, le parole di Tare

Nel prepartita, Tare ha sottolineato come non si aspettava che durante l'ultima sosta delle Nazionali si infortunassero così tanti giocatori. Il dirigente albanese, successivamente ha aperto uno spiraglio verso il mercato di gennaio, dicendo che le varie valutazioni verranno fatto più avanti, valutando bene dove intervenire, assieme a mister Allegri, in vista del futuro.

Sul mercato di gennaio e sugli infortunati: "Non era previsto che, durante l'ultima pausa, si infortunassero sei giocatori. Dobbiamo essere consapevoli di avere una squadra forte e andare avanti fino a dicembre, poi fare delle valutazioni con il mister riguardo al futuro".

