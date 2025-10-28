Le parole di Igli Tare, dirigente rossonero, ai microfoni di 'DAZN' prima di Atalanta-Milan: gli infortuni e il mercato di gennaio
Intervenuto nel pre partita di Atalanta-Milan al New Balance Stadium di Bergamo, il dirigente sportivo rossonero Igli Tare, ha speso alcune parole ai microfoni di DAZN. L'ex Lazio si è soffermato a parlare di due aspetti molto cari al Milan: l'emergenza infortuni e il mercato di gennaio.
Atalanta-Milan, le parole di Tare
Nel prepartita, Tare ha sottolineato come non si aspettava che durante l'ultima sosta delle Nazionali si infortunassero così tanti giocatori. Il dirigente albanese, successivamente ha aperto uno spiraglio verso il mercato di gennaio, dicendo che le varie valutazioni verranno fatto più avanti, valutando bene dove intervenire, assieme a mister Allegri, in vista del futuro.