Atalanta-Milan 1-1 (45′): un lampo, poi il dominio orobico | Serie A News

Reagisce l'Atalanta, che crea un paio di mischie in area di rigore rossonera nei successivi 5', poi, all'11', con un destro di Ademola Lookman dalla distanza, deviato in corner da Matteo Gabbia. I nerazzurri sono sfortunati perché, al 20', perdono per infortunio il capitano, Marten de Roon: dentro, al suo posto, uno dei tanti ex della partita, Marco Brescianini.
La 'Dea' ci prova da appena fuori area, al 21', con il destro piazzato di Éderson: Mike Maignan, però, si distende sulla sua sinistra e para in due tempi. Insistono i padroni di casa, decisamente meglio del Diavolo sul piano del gioco: al 23', sul cross dalla destra di Charles De Ketelaere, arriva, di testa, in area piccola sul versante opposto Honest Ahanor. Colpo di testa e pallone di poco sul fondo.
Forcing nerazzurro: al 26' tiro al volo di destro di Davide Zappacosta con il pallone che sibila di poco alto sulla traversa. Un minuto più tardi Ricci perde pallone a metà campo, riparte in velocità l'Atalanta e Mario Pašalić serve Ahanor. Stop non perfetto, conclusione di sinistro e pallone in curva da posizione favorevole. Il gol dei padroni di casa è nell'aria e arriva qualche minuto più tardi.
Al 35', infatti, Pašalić trova in profondità, in area di rigore rossonera, Lookman: l'attaccante nigeriano passa tra Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers e, di sinistro, con una botta terrificante sotto la traversa, fa secco Maignan sul suo palo per il pareggio dell'Atalanta. La 'Dea' preme, vuole il gol del vantaggio e va due volte vicina alla rete prima con Zappacosta da fuori area (42'), poi con Isak Hien in area piccola un minuto più tardi.
L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede 2' di recupero, nel corso dei quali non succede nulla. Atalanta-Milan 1-1 al 45': i rossoneri di Allegri dovranno fare ben altro se vorranno uscire con punti importanti dalla 'New Balance Arena' di Bergamo.
