Serie A, Atalanta-Milan: la diretta della partita | LIVE News

Sono da poco ufficiali le formazioni di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Ivan Jurić e Massimiliano Allegri.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Kolašinac, Obrić, Bellanova, Zalewski, Brescianini, Musah, Maldini, Samardzic, Krstović, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Jurić.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'New Balance Arena' a Bergamo, Atalanta-Milan, 9^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
