Serie A, Atalanta-Milan: la diretta della partita | LIVE News
Alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' c'è Atalanta-Milan, nona giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

 

28/10/2025 - 20:45
ATALANTA
0-0
MILAN

Sono da poco ufficiali le formazioni di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Ivan Jurić e Massimiliano Allegri.

 

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Kolašinac, Obrić, Bellanova, Zalewski, Brescianini, Musah, Maldini, Samardzic, Krstović, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Jurić.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.

+++ ATALANTA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

ATALANTA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TORNA TOMORI. LA SCELTA DI ALLEGRI IN ATTACCO

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si disputerà alle ore 20:45 a Bergamo

ATALANTA-MILAN, ULTIMO TRENO PER RICCI? 

Le top news di giornata riguardanti anche Atalanta-Milan di questa sera.

ATALANTA-MILAN, IL PARERE DI ORDINE

Il giornalista Franco Ordine è stato ospite di TMW Radio parlando del tema del giorno, la panchina della Juve. Un parere anche su Atalanta-Milan. Ecco il pensiero sui rossoneri

EDERSON CONTRO MODRIC

Atalanta-Milan si potrebbe decidere anche a centrocampo. Ederson contro Modric, un duello di alta qualità e di alto calcio

IL MILAN RITROVA DE KETELAERE: IL DATO

Atalanta-Milan, De Ketelaere di nuovo titolare contro il suo passato. Contro i rossoneri c'è un dato che spaventa molto. L'analisi

ATALANTA-MILAN, SAELEMAEKERS DI NUOVO IN CAMPO

Milan, Saelemaekers dal primo minuto anche contro l'Atalanta. L'esterno belga, con Allegri, non esce mai dal campo

ATALANTA-MILAN, OCCASIONE PER RICCI 

Atalanta-Milan, Ricci di nuovo titolare nonostante il recupero di Loftus-Cheek. Presente anche Gennaro Gattuso CT dell'Italia

ATALANTA-MILAN, BARTESAGHI DI NUOVO TITOLARE

Milan, Bartesaghi titolare anche contro l'Atalanta. Il terzino sinistro ha sempre più fiducia da parte di Allegri. Resterà titolare?

ATALANTA-MILAN, GIMENEZ ULTIMA OCCASIONE? 

Atalanta-Milan, Allegri dovrebbe scegliere di nuovo Santiago Gimenez per l'attacco dei rossoneri. Sfida con Hien. Ecco l'analisi

ATALANTA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI 

Atalanta-Milan, probabili formazioni: Allegri ha scelto il suo attaccante. Ecco chi giocherà al fianco di Leao. Novità sugli infortuni

ATALANTA-MILAN, LEAO PUNTO DI RIFERIMENTO

Milan, Leao dovrebbe giocare titolare anche questa sera contro l'Atalanta. Il portoghese sta giocando quasi da prima punta con Allegri

ATALANTA-MILAN, IL PARERE DI DONADONI 

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato di Leao, di Modric, di Gimenez e non solo: ecco la sua lunga analisi a la rosea

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'New Balance Arena' a Bergamo, Atalanta-Milan, 9^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

