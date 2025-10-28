Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Ordine: "Atalanta-Milan? Il Diavolo rischia molto per due motivi. Le mosse dalla panchina …"

Ordine: 'Atalanta-Milan? Il Diavolo rischia molto per due motivi. Le mosse dalla panchina ...'
Il giornalista Franco Ordine è stato ospite di TMW Radio parlando del tema del giorno, la panchina della Juve. Un parere anche su Atalanta-Milan. Ecco il pensiero sui rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Franco Ordine ha parlato della situazione Juventus e non solo. Nel suo intervento a Tmw Radio, infatti, il giornalista ha detto la sua anche sulla partita di questa sera tra l'Atalanta e il Milan. Ecco il suo pensiero: "Secondo me stasera il Milan rischia molto per due motivi: è la terza partita in nove giorni e la affronta senza averne a disposizione quattro giocatori".

Ordine continua con la sua analisi e fa la conta dei giocatori che non saranno a disposizione di Allegir: "L'unico recuperato per la panchina è Loftus Cheek, mentre Rabiot, Pulisic, Estupinan e ovviamente Jashari rimangono out".

LEGGI ANCHE: Saelemaekers l'uomo in più di questo Milan. Allegri non ne fa mai a meno. Ecco i suoi numeri>>>

Il giornalista conclude: "Se ad una squadra di movimento di diciannove giocatori ne togli quattro o cinque perdi automaticamente quasi tutte le mosse dalla panchina. La rosa corta diventerà un tema con il passare del tempo". Secondo quanto riportato questa mattina da 'Il Corriere dello Sport' Pulisic dovrebbe rientrare contro il Parma, Estupinan contro la Roma. Jashari, come detto da Allegri stesso, dovrebbe rientrare in gruppo da domani.

Milan, Cardinale: “La vera concorrenza è la Premier League. Ecco il problema”
Stadio Milan, Sala: “Possibile rogito entro venerdì. Ci stiamo lavorando”

