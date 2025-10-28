Franco Ordine ha parlato della situazione Juventus e non solo. Nel suo intervento a Tmw Radio, infatti, il giornalista ha detto la sua anche sulla partita di questa sera tra l'Atalanta e il Milan. Ecco il suo pensiero: "Secondo me stasera il Milan rischia molto per due motivi: è la terza partita in nove giorni e la affronta senza averne a disposizione quattro giocatori".