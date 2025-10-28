LEGGI ANCHE: Saelemaekers l'uomo in più di questo Milan. Allegri non ne fa mai a meno. Ecco i suoi numeri>>>
Il giornalista conclude: "Se ad una squadra di movimento di diciannove giocatori ne togli quattro o cinque perdi automaticamente quasi tutte le mosse dalla panchina. La rosa corta diventerà un tema con il passare del tempo". Secondo quanto riportato questa mattina da 'Il Corriere dello Sport' Pulisic dovrebbe rientrare contro il Parma, Estupinan contro la Roma. Jashari, come detto da Allegri stesso, dovrebbe rientrare in gruppo da domani.
