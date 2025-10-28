Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista a 'The Varsity. Ecco le parole sulla Serie A e non solo

28 ottobre 2025

Gerry Cardinale parla chiaro (qui la versione integrale del suo intervento): "La vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A: è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente". Il proprietario del Milan ha parlato a anche della sfida contro la lega inglese: "Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee ed è un problema. Eppure, in Serie A, l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata".