Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Cardinale: “La vera concorrenza è la Premier League. Ecco il problema”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Cardinale: “La vera concorrenza è la Premier League. Ecco il problema”

Milan, Cardinale: 'La vera concorrenza è la Premier League. Ecco il problema'
Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista a 'The Varsity. Ecco le parole sulla Serie A e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Gerry Cardinale parla chiaro (qui la versione integrale del suo intervento): "La vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A: è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente". Il proprietario del Milan ha parlato a anche della sfida contro la lega inglese: "Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee ed è un problema. Eppure, in Serie A, l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata".

Cardinale continua: "È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo "il meglio", da cui nasce il fenomeno della Superlega".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Saelemaekers l'uomo in più di questo Milan. Allegri non ne fa mai a meno. Ecco i suoi numeri>>>

Il numero uno di RedBird conclude il suo ragionamento a riguardo: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente", questo il pensiero di Cardinale a 'The Varsity'. Carinale ha parlato anche di Berlusconi e di cosa vuol dire essere proprietario del Milan.

Leggi anche
Stadio Milan, Sala: “Possibile rogito entro venerdì. Ci stiamo lavorando”
Cardinale: “Vogliamo trasformare il Milan e portarlo a livello delle squadre di Premier...

© RIPRODUZIONE RISERVATA