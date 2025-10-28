Pianeta Milan
Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista a 'The Varsity. Ecco le parole su Berlusconi
Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista 'The Varsity'. Tanti i temi di cui ha parlato Cardinale tra cui la sua storica dichiarazione di volere essere un Berlusconi 2.0. Ecco la sua spiegazione: "Ho detto "Berlusconi 2.0" e la mia PR è impazzita. Ma ciò che intendevo dire è che voglio innovare, come fecero Berlusconi o Steinbrenner ai loro tempi. Solo che oggi non puoi più farlo nello stesso modo: è tutto troppo costoso, ci sono fondi sovrani, miliardari... devi trovare un altro modo".

Cardinale continua con le sue parole: "C'è un'inerzia nello sport: si pensa che più spendi, più vinci. Ma non è così lineare. Quando ho comprato il Milan, l'ho fatto a un multiplo di 3,5 volte i ricavi, contro le 6–7 volte di Manchester City o Chelsea".

Il numero uno del Milan conclude: "Quindi credo di aver fatto un buon affare. Ma la domanda che ho fatto è stata: 'Perché non si usa un multiplo del flusso di cassa?'. La risposta: 'Perché non c'era flusso di cassa'".

