Milan, Donadoni: 'Leao? C'è sempre un dubbio. Modric fondamentale'

"Un’occasione persa, senza se e senza ma. Il Milan aveva trovato subito il vantaggio, poi ha gestito male e si è fatto un po’ sorprendere dal Pisa, che invece ha messo in campo tutte le proprie forze. Beh, Allegri è alle prese con diversi infortuni. Le assenze di Rabiot e Pulisic pesano in particolare. Ma al di là di quello, ho avuto venerdì la sensazione che la squadra si sia rilassata troppo dopo il vantaggio, non giocando proprio al massimo".
PIANETAMILAN news milan interviste Donadoni su Leao: “Per il Milan può fare molto di più. C’è un dubbio. Fondamentale Modric per …”
ULTIME MILAN NEWS
Donadoni su Leao: “Per il Milan può fare molto di più. C’è un dubbio. Fondamentale Modric per …”
Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato di Leao, di Modric, di Gimenez e non solo: ecco la sua lunga analisi nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Milan, Donadoni su Leao, Allegri e la sfida contro l'Atalanta
Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato del recente pareggio dei rossoneri contro il Pisa in vista della partita di questa sera contro l'Atalanta: "Vero che le assenze hanno impedito rotazioni nelle ultime settimane, ma il Milan non ha le coppe e a mio avviso non può essere stanco a ottobre. Piuttosto, è mancata la prestazione: l’undici rossonero aveva un tasso qualitativo molto superiore agli avversari, ma non ha fatto pesare a dovere la differenza", queste le parole dell'allenatore a 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA