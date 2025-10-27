Pianeta Milan
Cardinale: “Costruiremo un nuovo stadio. La vera competizione è la Premier League”

Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'The Varsity
Alessia Scataglini
Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'The Varsity' dove ha parlato dei movimenti finanziari della sua squadra. Spazio anche alla questione del nuovo stadio, dove il patron rossonero ha voluto spiegare il perchè di questa importante scelta. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Cardinale

“Nei 3 anni al Milan, siamo stati significativamente in cashflow positivo per la prima volta in 17 anni. Cosa faccio con quei soldi? Non me li intasco. Li prendo e li rimetto nella squadra. Abbiamo speso in questo mercato estivo più di ogni altra squadra in Serie A"

Sulla costruzione del nuovo San Siro, che sorgerà di fianco all'attuale Meazza: "Costruiremo un nuovo stadio. Perché? Non è per intascarmi i soldi. Quello stadio dovrebbe consentirci di trasformare il profilo finanziario del Milan in quello di una squadra di Premier. La competizione qui non sono le altre 19 squadre di Serie A, è la Premier"

