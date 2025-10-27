"John Terry Terryciano potremmo dire, fa due interventi da masterclass del difensore, io mi ricordo John Terry che faceva i tackle da perterra con la testa in scivolata, lui qua si getta all'indietro con la schiena nascondendo anche le mani per evitare eventuali pericoli, e poi ne fa un altro, addirittura non so se il delfino o lo scorpione, lui sta invitando Lookman a giocare la palla su Pasalic quindi lui è rivolto verso il croato quindi lì dietro non riesce a coprirlo con lo spazio e l'unico modo che ha per coprirlo è fare questa mossa breakdance che copre l'angolo che Lookman cerca e che molto probabilmente avrebbe anche trovato. Terracciano era in flow, cioè qualsiasi cosa pazza lui facesse, gli riusciva"