Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Manuel Pascali, ex giocatore italiano, ha voluto spendere alcune parole sugli interventi difensivi di Filippo Terracciano, giocatore in prestito dal Milan alla Cremonese, durante la partita contro l'Atalanta. Il difensore italiano sta prendendo sempre più spazio nell'11 di Davide Nicola. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Pascoli: “Terracciano? Fa due interventi da masterclass del difensore”
Milan, le parole di Pascoli su Terracciano—
LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, probabili formazioni: spazio a Tomori in difesa. In attacco c'è...
"John Terry Terryciano potremmo dire, fa due interventi da masterclass del difensore, io mi ricordo John Terry che faceva i tackle da perterra con la testa in scivolata, lui qua si getta all'indietro con la schiena nascondendo anche le mani per evitare eventuali pericoli, e poi ne fa un altro, addirittura non so se il delfino o lo scorpione, lui sta invitando Lookman a giocare la palla su Pasalic quindi lui è rivolto verso il croato quindi lì dietro non riesce a coprirlo con lo spazio e l'unico modo che ha per coprirlo è fare questa mossa breakdance che copre l'angolo che Lookman cerca e che molto probabilmente avrebbe anche trovato. Terracciano era in flow, cioè qualsiasi cosa pazza lui facesse, gli riusciva"
© RIPRODUZIONE RISERVATA