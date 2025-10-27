Milan, Ordine: 'Rosa non attrezzata per vincere, se manca qualcuno ...'

Franco Ordine , ospite a Pressing domenica sera, ha commentato il deludente pareggio del Milan contro il Pisa di Gilardino. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, in cui ha sottolineato come la rosa del Diavolo non sia pronta a vincere se completa, meno ancora se con così tante assenze: "Allegri se lo aspettava durante l'intervallo, ha detto ai ragazzi che così non andava bene. Hanno inquadrato la tribuna con Jashari, Loftus, Pulisic ed Estupiñán. Qualcosa paga per una rosa che già non è attrezzata per vincere , figuriamoci quando mancano degli esponenti fondamentali".

Il giornalista foggiano si era espresso anche sul Corriere dello Sport riguardo al Milan come possibile contendente per lo scudetto, mettendo in luce un limite che la squadra di Allegri ha dimostrato di avere diverse volte. Ecco che cosa ha evidenziato al quotidiano sportivo: "C’è la questione di fondo che resta aperta. E cioè quando il Milan deve fare la partita, quando deve imporre ritmo e geometrie, quando deve far valere la differenza di cifra tecnica, vista e segnalata solo in due esponenti, Leao e Modric, beh allora qualche altro limite per una potenziale capolista si intravede".