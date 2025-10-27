Pianeta Milan
Luigi De Siervo, AD della Lega di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio parlando di Milan-Como
Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e, tra i vari temi discussi, l'ad ha parlato anche della tanto discussa Milan-Como, che potrebbe giocarsi a Perth, in Australia nel mese di febbraio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Le parole di De Siervo: "Noi non andiamo in Australia per soldi, non è questo il punto, è sbagliato. Chiaro che servano anche quelli per pagare i costi incrementati, per sopperire alla mancanza di incassi in quel giorno dello stadio di San Siro, ma non è quella la motivazione, questo è un errore, guardare il dito e non la luna. Noi cercheremo di andare in Australia, ripeto se ci sarà concesso, solo perché lì esiste una comunità di persone che non ha meno dignità dei tifosi della Curva Sud di vedere il Milan, anzi più la relazione è a distanza e più deve essere coltivata, e quindi il Milan, che peraltro è una squadra che ha giocato già due volte a Perth - sia nell'estate appena conclusa che in quella precedente ed è da lì che è nata questa opportunità - e che ci ha condotto in West Australia con questa chance".

L'ad ha poi continuato: "Tra l'altro, questa forse è una notizia che può interessare, l'offerta arriva non soltanto per il Milan, ma anche per l'Inter, cogliendo quello che per loro poteva essere un'opportunità, ovvero la chiusura di San Siro, e hanno pensato di ospitare entrambe le squadre meneghine. Ma l'Inter, per motivi organizzativi, questa opportunità l’ha declinata mentre il Milan l'ha accolta con entusiasmo, invitandoci ad approfondirla".

