Dopo l'inaspettato pareggio contro il Pisa a San Siro, i rossoneri vogliono riscattarsi. Domani, il Milan andrà in trasferta al New Balance Stadium di Bergamo per affrontare l'Atalanta di Juric. I rossoneri, attualmente occupano il 3 posto in classifica, ad un solo punto di distanza da Napoli e Roma (entrambe a 18 punti).
Atalanta-Milan, probabili formazioni: spazio a Tomori in difesa. In attacco c’è…
Le probabili formazioni alla vigilia del match tra Atalanta e Milan, valido per la nona giornata di campionato 2025-2026
L'Atalanta, reduce dal pareggio contro la Cremonese in trasferta, occupa invece il settimo posto in classifica a quota 12 punti. Si prospetta un big match fiammeggiante. Andiamo a scoprire insieme quali possono essere le formazioni di domani.
