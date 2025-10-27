Pianeta Milan
Caputo: “Scudetto? Non dimentichiamo il Milan, con Allegri può dar fastidio”

Francesco Caputo, ex attaccante di Bari, Sassuolo e Sampdoria, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto
Francesco Caputo, ex attaccante di Bari, Sassuolo e Sampdoria, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di "TMWMagazine". L'ex attaccante blucerchiato ha speso alcune parole sulla lotta scudetto, dichiarando chi, secondo lui, sia la squadra favorita per la vittoria del titolo. Tra le sue dichiarazioni, spuntano anche quelle sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Lotta scudetto, le parole di Caputo sul Milan

La favorita per lo scudetto: "Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo Scudetto l'anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d'ltalia. Non sarà solo però lì in vetta...".

Ha poi continuato dicendo: "Non dimentichiamoci dell'Inter, che è una grande squadra e lo sta dimostrando. Non dimentichiamo nemmeno il Milan, che con Allegri può dar fastidio fino alla fine. Bisogna stare attenti poi alla Roma. Conosciamo tutti come lavora Gasperini, i percorsi che fa fare alle squadre. Un campionato tutto da vivere, con possibili sorprese"

