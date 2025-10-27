Francesco Caputo , ex attaccante di Bari, Sassuolo e Sampdoria, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di "TMW Magazine ". L'ex attaccante blucerchiato ha speso alcune parole sulla lotta scudetto, dichiarando chi, secondo lui, sia la squadra favorita per la vittoria del titolo. Tra le sue dichiarazioni, spuntano anche quelle sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Lotta scudetto, le parole di Caputo sul Milan

La favorita per lo scudetto: "Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo Scudetto l'anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d'ltalia. Non sarà solo però lì in vetta...".