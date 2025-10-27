Pianeta Milan
Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel pomeriggio di ieri ai microfoni di Radio Sportiva parlando del Milan
Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel pomeriggio di ieri ai microfoni di Radio Sportiva parlando del Milan di Massimiliano Allegri. Colombo si è soffermata particolarmente sul tema legato agli attaccanti, menzionando il nome di Dusan Vlahovic. Ecco, di seguito, le sue parole:

Due attaccanti al posto di uno top, problema in Italia? “Probabilmente il discorso è questo. Anche se guardiamo in casa della Juventus quando David è stato acquistato nessuno pensava che avrebbe avuto un rendimento così lontano dalle aspettative considerando il suo curriculum. Quindi è vero che è arrivato a zero, ma a livello di commissione e ingaggio è stato un investimento importante”.

Allegri rimpiange Vlahovic?  “Sì, sicuramente. Non è un mistero per nessuno che fino alle 19.55 dell’ultimo giorno di mercato il Milan ha sperato che Gimenez accettasse il trasferimento alla Roma. Era stato imbastito questo scambio con Dovbyk che poi, come tutti sappiamo, non si è realizzato. Dovbyk era comunque una seconda scelta rispetto a Vlahovic che era il preferito di Allegri, ma che per motivazioni di natura economica legate al maxi ingaggio da 12 milioni poi alla fine non si è realizzato. Io credo, anzi sono sicura che l’allenatore del Milan un innesto nel mercato di gennaio se lo aspetta. È altrettanto verosimile che la società non intende svalutare quelli che sono i propri patrimoni in rosa, e quindi in questo momento la società frena. All’apertura del mercato mancano più di due mesi, c’è parecchia acqua che deve passare sotto i ponti”

