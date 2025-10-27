Pianeta Milan
Atalanta-Milan, Di Stefano: “Che arrivi un ottimo avversario per me è una cosa positiva”

Peppe Di Stefano, giornalista sportivo è stato ospite di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube: le parole sul Milan
Alessia Scataglini
Peppe Di Stefano, giornalista sportivo è stato ospite di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube. Nell'ultimo video, Di Stefano si è soffermato sul pareggio a San Siro contro il Pisa di Gilardino e proiettandosi al ig match contro l'Atalanta di martedì sera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Di Stefano

Le parole di Di Stefano:“Mi preoccupa che siamo alla terza partita in emergenza per il Milan. Che arrivi un ottimo avversario per me è una cosa positiva. Il Milan ci ha abituato per anni a grandi reazioni. Mi preoccupa che siamo alla terza partita consecutiva, tre partite in nove giorni, cosa a cui non è abituato e non sarà abituato in questa stagione, sempre con gli stessi calciatori.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, la vigilia: le parole di Allegri, il punto infortunati e la formazione

Mancano Pulisic, Rabiot ed Estupinan, tre titolari. Torna Tomori: non si offende nessuno se diciamo che Koni De Winter non ha superato l’esame campo. Non è il momento opportuno dal punto di vista della rosa a disposizione ma può essere una chance: le partite contro Atalanta e Roma possono dare a noi tutti la contezza del peso specifico di questa squadra. Vincere le due partite non vuol dire vincere il campionato, non vincere due partite non vuol dire non vincere il campionato. Però è il momento di fare un piccolo step”

