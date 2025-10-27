Mancano Pulisic, Rabiot ed Estupinan, tre titolari. Torna Tomori: non si offende nessuno se diciamo che Koni De Winter non ha superato l’esame campo. Non è il momento opportuno dal punto di vista della rosa a disposizione ma può essere una chance: le partite contro Atalanta e Roma possono dare a noi tutti la contezza del peso specifico di questa squadra. Vincere le due partite non vuol dire vincere il campionato, non vincere due partite non vuol dire non vincere il campionato. Però è il momento di fare un piccolo step”
