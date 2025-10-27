Peppe Di Stefano , giornalista sportivo è stato ospite di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube. Nell'ultimo video, Di Stefano si è soffermato sul pareggio a San Siro contro il Pisa di Gilardino e proiettandosi al ig match contro l'Atalanta di martedì sera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Di Stefano

Le parole di Di Stefano:“Mi preoccupa che siamo alla terza partita in emergenza per il Milan. Che arrivi un ottimo avversario per me è una cosa positiva. Il Milan ci ha abituato per anni a grandi reazioni. Mi preoccupa che siamo alla terza partita consecutiva, tre partite in nove giorni, cosa a cui non è abituato e non sarà abituato in questa stagione, sempre con gli stessi calciatori.