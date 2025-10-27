Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel pomeriggio di ieri ai microfoni di Radio Sportiva commentando il pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Pisa di Gilardino a San Siro. I rossoneri infatti, contro il Pisa hanno sprecato una grandissima occasione: quella di andare a +4 dalle inseguitrici ed effettuare la così tanto chiacchierata 'fuga'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.
Le parole di Colombo: “Per certi versi il Milan ha over performato, perché sono in pochi ad aver pensato in estate che dopo 8 giornate potesse essere in tale posizione; non di vertice assoluto ma comunque nelle primissime posizioni. Ciò è accaduto malgrado una pecca non secondaria. Perché quelli che sono gli attaccanti titolari del Milan sulla carta, ovvero Gimenez e Nkunku, hanno realizzato in campionato 0 gol entrambi per motivazioni certamente diverse. Ma hanno acuito una lacuna che a lungo andare non può essere trascurata dal club”.
