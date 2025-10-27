Le parole di Colombo: “Per certi versi il Milan ha over performato, perché sono in pochi ad aver pensato in estate che dopo 8 giornate potesse essere in tale posizione; non di vertice assoluto ma comunque nelle primissime posizioni. Ciò è accaduto malgrado una pecca non secondaria. Perché quelli che sono gli attaccanti titolari del Milan sulla carta, ovvero Gimenez e Nkunku, hanno realizzato in campionato 0 gol entrambi per motivazioni certamente diverse. Ma hanno acuito una lacuna che a lungo andare non può essere trascurata dal club”.