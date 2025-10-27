Milan, Mauro su Allegri: 'Può far dare il 110% ai giocatori'. E su Perth ...

Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di "Radio Anch’io Sport" su Rai Radio 1, dove ha condiviso le sue impressioni sul Milan di Massimiliano Allegri , analizzandone il percorso fin qui e le possibilità di contendere lo scudetto nella stagione in corso. Inoltre, durante l'intervista si è espresso anche sulla discussa possibilità di giocare Milan-Como a Perth . Ecco le sue dichiarazioni in merito.

Milan, le dichiarazioni di Massimo Mauro

Sulle ambizioni dei rossoneri: "II Milan ha un grande stratega in panchina, che può far dare il 110% ai giocatori, ma deve essere costante. Allegri sta tentando di far capire ai giocatori che stanno al Milan e che hanno delle responsabilità. Il Milan ha un ottimo organico, forse affidato a giocatori un po' troppo anziani, anche se fuoriclasse come Modric. Però è dietro a Napoli e Inter".