Milan, Mauro su Allegri: 'Può far dare il 110% ai giocatori'. E su Perth ...

Ai microfoni di Rai Radio 1, Massimo Mauro ha commentato la stagione dei rossoneri, includendoli per la lotta allo scudetto, sottolineando la bravura di Allegri. Inoltre, ha parlato riguardo la possibilità di giocare Milan-Como a Perth
Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di "Radio Anch’io Sport" su Rai Radio 1, dove ha condiviso le sue impressioni sul Milan di Massimiliano Allegri, analizzandone il percorso fin qui e le possibilità di contendere lo scudetto nella stagione in corso. Inoltre, durante l'intervista si è espresso anche sulla discussa possibilità di giocare Milan-Como a Perth. Ecco le sue dichiarazioni in merito.
Milan, le dichiarazioni di Massimo Mauro
—
Sulle ambizioni dei rossoneri: "II Milan ha un grande stratega in panchina, che può far dare il 110% ai giocatori, ma deve essere costante. Allegri sta tentando di far capire ai giocatori che stanno al Milan e che hanno delle responsabilità. Il Milan ha un ottimo organico, forse affidato a giocatori un po' troppo anziani, anche se fuoriclasse come Modric. Però è dietro a Napoli e Inter".