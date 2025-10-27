Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chevalier vuole far dimenticare Donnarumma: “Cerco di ignorare le critiche”

INTERVISTE

Chevalier vuole far dimenticare Donnarumma: “Cerco di ignorare le critiche”

Chevalier vuole far dimenticare Donnarumma: “Cerco di ignorare le critiche” - immagine 1
Il portiere del Paris Saint-Germain vuole far dimenticare Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan: le sue parole in zona mista
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, è riuscita a trovare la vittoria anche in campionato: in trasferta contro il Brest i parigini vincono per 3-0. In cerca di riscatto c'è sicuramente il giovane Lucas Chevalier, attuale portiere del Paris Saint-germain che sta cercando in tutti i modi di far dimenticare ai tifosi parigini Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan.

Al termine della sfida, in zona mista il portiere francese ha dichiarato: "Cerco di imparare e di ignorare ciò che si può fare intorno. Come portiere del PSG, devi soddisfare le aspettative. Il contesto significa che è in subbuglio. E un nuovo lavoro, una nuova vita, nuove istruzioni e un adattamento generale dentro e fuori dal campo"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Dal lungo stop alla doppietta: Leao ora è chiamato a trovare continuità

Concludendo, il francese ha poi aggiunto: "Sto cercando di concentrarmi su me stesso, parlando con gli allenatori per migliorare ciò che devo. Sono sicuro che i giorni migliori arriveranno. Sento che sto crescendo in forza e fiducia. Aiuterò molto la squadra in futuro".

Leggi anche
Brescianini: “Milan? Per me è una partita particolare. Non vedo l’ora di giocarla”
Pedullà: “Milan-Pisa? L’atteggiamento di Allegri non era quello di un allenatore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA