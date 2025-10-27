Il Paris Saint-Germain , campione d'Europa in carica, è riuscita a trovare la vittoria anche in campionato: in trasferta contro il Brest i parigini vincono per 3-0. In cerca di riscatto c'è sicuramente il giovane Lucas Chevalier , attuale portiere del Paris Saint-germain che sta cercando in tutti i modi di far dimenticare ai tifosi parigini Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan .

Al termine della sfida, in zona mista il portiere francese ha dichiarato: "Cerco di imparare e di ignorare ciò che si può fare intorno. Come portiere del PSG, devi soddisfare le aspettative. Il contesto significa che è in subbuglio. E un nuovo lavoro, una nuova vita, nuove istruzioni e un adattamento generale dentro e fuori dal campo"