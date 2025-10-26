Nel post partita di Milan-Pisa, il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione fornita dai ragazzi di Massimiliano Allegri che hanno perso l'occasione di attuare una fuga in classifica in modo da staccarsi dalle big inseguitrici. Pedullà ha criticato particolarmente l'atteggiamento dei rossoneri, ritenuto 'troppo presuntuoso'. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Pedullà: “Milan-Pisa? L’atteggiamento di Allegri non era quello di un allenatore soddisfatto”
Milan-Pisa, parla Pedullà—
LEGGI ANCHE: Dal lungo stop alla doppietta: Leao ora è chiamato a trovare continuità
"Milan troppo presuntuoso, pareggio che se vogliamo è anche giusto per l'atteggiamento, indipendentemente che nel finale il Milan ha provato a trovare il gol, lo ha sfiorato anche con Saelemakers. Però inaccettabile trovare il gol in avvio di partita, un tiro sporco ma una bella intuizione di Leao, e poi fermarsi, smettere di giocare una partita che il Milan avrebbe dovuto gestire in un modo diverso, e invece il Milan ha smesso di giocare e secondo me la presunzione ha fatto la differenza sotto questo punto di vista perchè in Serie A non ti puoi permettere simili atteggiamenti. La partita si era messa bene subito quindi dovevi continuare a giocare e chiudere la pratica già nel primo tempo. Pisa ordinato ma ha avuto poche opportunità. Gli sguardi e l'atteggiamento di Allegri non erano quelli di un allenatore soddisfatto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA