Il Milan Futuro scende in campo e vince con una rimonta fenomenale. I giovani rossoneri di Massimo Oddo hanno incontrato la Folgore Caratese in trasferta match valido per la 9^giornata della Serie D 2025/26 vincendo 3-2 in rimonta. Una prestazione sublime , da vero gruppo, quella fornita dai rossoneri. A brillare è stato Matteo Dutu , difensore centrale rossonero: il giovane ha infatti siglato il gol del momentaneo 1-1. Al termine della partita Dutu ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla prestazione della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il gol subito ci ha fatto riflettere, ma abbiamo reagito subito da squadra. Dopo qualche minuto abbiamo rifatto bene col gol ma stavamo già giocando bene. Lo sentivamo dentro che potevamo ribaltarla, è stata una prova importante. Loro sono a mio parere la squadra più forte del girone ed è stato importante fare risultato in casa loro: è una partita che ci darà molta fiducia"