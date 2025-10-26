Claudio Raimondi, noto giornalista sportivo, ha espresso alcune parole ai microfoni di Sportmediaset su Santiago Gimenez, attaccante del Milan di Allegri. Raimondi ha analizzato la sua situazione spiegando che, in ormai 8 giornate l'attaccante messicano non abbia messo a segno alcun gol. Il giornalista poi ha parlato anche di vari nomi che stanno girando intorno al mondo Milan come, ad esempio, Vlahovic (in scadenza) oppure Robert Lewandowski. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:
Milan, le parole di Raimondi su Gimenez—
Il pensiero di Raimondi: "È un caso: otto presenze e zero gol. Si è fatto notare solo per il rigore contestato contro la Fiorentina. Contro il Pisa è stato un corpo estraneo, nonostante la fiducia di Allegri. Ha due mesi per riscattarsi. Il Milan, non a caso, inizia a guardare altrove: guarda Vlahovic in scadenza, guarda Lewandowski, c'è l'ipotesi Son. O Gimenez si dà una sveglia, o potrebbe chiudersi in anticipo la sua esperienza in rossonero".
