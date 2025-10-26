Il Milan Futuro torna in campo e conquista i 3 punti. I ragazzi di Massimo Oddo , ex calciatore del Milan, hanno affrontato la Folgore Caratese vincendo con una rimonta strepitosa per 3-2 in trasferta. A fine partita, l'allenatore rossonero ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan Futuro, le parole di Oddo a fine match

"Abbiamo incontrato probabilmente la squadra più qualitativa fino ad ora. Abbiamo fatto una partita coraggiosa, abbiamo giocato a calcio, abbiamo saputo soffrire ma soprattutto abbiamo avuto la forza di non abbassarci, di continuare ad andare in pressione in avanti. C’è stato gioco, c’è stata sofferenza, c’è stato altruismo, c’è stato spirito di squadra che è quello su cui puntiamo di più.