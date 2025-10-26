Pianeta Milan
Damiani: “Rabiot è un pezzo unico nel suo genere. Ha un’ottima tecnica e…”

Oscar Damiani, agente sportivo, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Tuttosport su Adrien Rabiot del Milan
Alessia Scataglini
Oscar Damiani, agente sportivo,, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Tuttosport su Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista del Lille classe 2007, che sembra essere finito nel mirino della Juventus. In Francia il giovane è visto come il nuovo Adrien Rabiot, attuale centrocampista del Milan ed ex Marsiglia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Damiani su Rabiot

"Parliamo di un ottimo giocatore che gioca già da tempo titolare in Ligue1 ed Europa League, nonostante la giovanissima età. Bouaddi è un centrocampista centrale abile nelle due fasi di gioco e dotato di grandi capacità atletiche. Inoltre vanta anche discrete qualità tecniche. Sarebbe sicuramente un innesto interessante. Può giocare tranquillamente al fianco di uno tra Thuram e Locatelli, se la Juventus dovesse proseguire con la mediana a due. Altrimenti - qualora i bianconeri dovessero adottare una linea a tre - lui e Thuram fungerebbero da mezzali con Locatelli vertice basso.

Bouaddi nuovo Rabiot? La base di Bouaddi è molto buona, però tatticamente deve ancora crescere; perché in Ligue1 questo aspetto viene maggiormente trascurato rispetto a quanto avviene in Italia. Ovviamente Rabiot è un pezzo unico nel suo genere per come abbina la forza fisica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco. Bouaddi, però, ha solo 18 anni e può fare un percorso importante. Bouaddi fisicamente ha doti straripanti e lo vedo più aggressivo di Rabiot in fase di non possesso; mentre deve crescere nella gestione dei momenti della gara durante i quali Rabiot spesso si carica la squadra sulle spalle. Col tempo e l’esperienza potrà imparare a farlo".

