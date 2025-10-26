Dopo il pareggio subito dal Milan contro il Pisa a San Siro, ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Stefano Scacchi, noto giornalista de 'La Stampa'. Scacchi ha voluto parlare del Milan di Allegri, soffermandosi in modo molto particolare sulle difficoltà che sono emerse durante il match con le assenze di Pulisic e Rabiot, due vere e proprie pedine fondamentalissime per l'11 rossonero. Scacchi, inoltra, ha fatto riferimento anche alla partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli, match finito a favore dei rossoneri per 2-1 grazie ad una doppietta di Rafael Leao, rientrato da poco dopo il lungo infortunio che lo ha colpito nell'ultimo periodo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: