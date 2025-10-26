Milan, Nocerino: 'Il gol Muntari? Avremmo vinto. Ibrahimovic vi racconto ...'

Antonio Nocerino ricorda i suoi anni al Palermo: "La piazza dove mi sono divertito di più: sarei rimasto a vita. Tre anni da Dio, tra grigliate, cene, scherzi e fenomeni: Miccoli, Pastore, Cavani, Ilicic. Dei soldi non mi importava. Nel 2010 Zamparini rifondò tutto e andai al Milan per soli 500mila euro . A ripensarci mi viene da ridere". L'ex centrocampista rossonero racconta il suo impatto con il mondo Milan : "Vedevo Gattuso, Ambrosini, Van Bommel e gli altri e pensavo “ecco, mi mettono nel ripostiglio”. E invece... boom: 11 gol". Questo un estratto dalla sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Nocerino e il ricordo degli anni al Milan

Sugli assist di Ibrahimovic: "Tre o quattro. L’approccio fu devastante: mi rifilò un’ancata in partitella e volai. Ma i gol me li andavo a cercare. Zlatan era marcato da due giocatori, dietro di lui c’era una voragine. Io mi infilavo lì". Nocerino ricorda anche il suo momento più bello con il Milan: "Il gol al Barcellona al Camp Nou con mio padre in tribuna. Racchiude da dove sono partito e dove sono arrivato, la sofferenza e le difficoltà. Quel cibo in tavola che ogni tanto mancava. Da Piazza del Plebiscito a quello stadio lì...". E il peggiore: "Il gol tolto a Muntari. Impossibile non vederlo. Avremmo vinto di nuovo lo scudetto".