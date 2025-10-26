Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Calamai: “Caro Allegri questi non sono risultati per un Milan da scudetto”

ULTIME MILAN NEWS

Calamai: “Caro Allegri questi non sono risultati per un Milan da scudetto”

Calamai: 'Caro Allegri questi non sono risultati per un Milan da scudetto'
Il giornalista Luca Calamai va diretto con il suo parere sul Milan dopo il pareggio contro il Pisa in Serie A. Il messaggio ad Allegri nel suo pezzo per Tuttomercatoweb
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Alla prima giornata di campionato la sconfitta contro la neo promossa Cremonese. Stavolta un pareggio rimediato in pieno recupero contro un’altra neo promossa, il Pisa". Il giornalista Luca Calamai va diretto: "Caro Allegri questi non sono risultati per una squadra da scudetto". Questo il parere nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "E’ vero, il Milan non è partito con l’obiettivo di vincere il campionato ma questo strano torneo potrebbe prestarsi a sorprese clamorose".

Calamai continua con la sua analisi sui rossoneri: "E’ vero, il Milan in questo periodo convive con infortuni che hanno tolto pedine preziose al tecnico rossonero. Ma anche il Milan2 dovrebbe essere in grado di non perdere punti preziosi contro Cremonese e Pisa a San Siro".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot sposta mari e monti: i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano>>>

Il giornalista conclude: "Dove è finita la filosofia del corto muso cara da sempre a Max? Per il momento la squadra rossonera non ha sfruttato al meglio il fatto di non disputare le Coppe".

Leggi anche
Milan, Pellegatti: “Dobbiamo capire la situazione Nkunku. Serve un attaccante con la...
Adani: “Il percorso di Allegri col Milan, va visto con ottimismo e va rispettato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA