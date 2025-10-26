Calamai: “Caro Allegri questi non sono risultati per un Milan da scudetto”

Il giornalista Luca Calamai va diretto con il suo parere sul Milan dopo il pareggio contro il Pisa in Serie A. Il messaggio ad Allegri nel suo pezzo per Tuttomercatoweb
"Alla prima giornata di campionato la sconfitta contro la neo promossa Cremonese. Stavolta un pareggio rimediato in pieno recupero contro un’altra neo promossa, il Pisa". Il giornalista Luca Calamai va diretto: "Caro Allegri questi non sono risultati per una squadra da scudetto". Questo il parere nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "E’ vero, il Milan non è partito con l’obiettivo di vincere il campionato ma questo strano torneo potrebbe prestarsi a sorprese clamorose".
Calamai continua con la sua analisi sui rossoneri: "E’ vero, il Milan in questo periodo convive con infortuni che hanno tolto pedine preziose al tecnico rossonero. Ma anche il Milan2 dovrebbe essere in grado di non perdere punti preziosi contro Cremonese e Pisa a San Siro".