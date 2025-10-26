Continua a fare discutere il pareggio interno del Milan contro il Pisa. Anche l'ex giocatore Lele Adani ha detto la sua: "Il Milan gioca le partite per vincere, sempre, e a parte la partita con il Napoli dove poi con il doppio vantaggio e l’espulsione ha subito il gioco dei partenopei, ha sempre avuto il possesso palla ed è sempre stato più dominante". Queste le sue parole nelle storie Instagram (dichiarazioni riprese da RadioRossonera).