Adani: “Il percorso di Allegri col Milan, va visto con ottimismo e va rispettato”

L'ex calciatore Lele Adani ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Pisa. Ecco la sua analisi dalle storie su Instagram
Continua a fare discutere il pareggio interno del Milan contro il Pisa. Anche l'ex giocatore Lele Adani ha detto la sua: "Il Milan gioca le partite per vincere, sempre, e a parte la partita con il Napoli dove poi con il doppio vantaggio e l’espulsione ha subito il gioco dei partenopei, ha sempre avuto il possesso palla ed è sempre stato più dominante". Queste le sue parole nelle storie Instagram (dichiarazioni riprese da RadioRossonera).

Adani continua con la sua analisi: "Il Milan la sua partita la fa: grazie alla regia di Modric, a una linea che molte volte è più alta, a un’imprevedibilità data anche dai movimenti di Leao e degli esterni, soprattutto Saelemaekers. Il Milan calcia in porta, tiene la palla, è anche vario nelle giocate perché Fofana arriva, e poi vengono valutate anche le assenze. Il lavoro rimane buono al di là del risultato".

La chiusura dell'opinionista: "Come ipotizzavo, questo percorso, questo nuovo mandato di Allegri in casa Milan, va visto con ottimismo e va rispettato. Tutte cose ampiamente ipotizzate in estate e valutate settimanalmente".

