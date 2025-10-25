Pianeta Milan
L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Cesare Prandelli ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan
L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Cesare Prandelli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' , dove ha parlato della situazione della Juventus di Igor Tudor. Tra le sue dichiarazioni, però, spiccano quelle rilassiate su Luka Modric, centrocampista del Milan. Parola anche per Sandro Tonali e Mike Maignan, ex compagni in rossonero. Ecco, d seguito, le sue dichiarazioni:

Prandelli, le parole su Luka Modric e non solo...

Prandelli su Modric: “Modric alla Juventus sarebbe stato lo stesso che al Milan? Lo avrei visto bene alla Juventus e in qualsiasi squadra, anche a 40 anni. Parliamo di un fuoriclasse, è un giocatore che vuole la palla e trascina i compagni con i suoi atteggiamenti“.

Le sue parole su Tonali e Maignan: "Tonali non è Modric, però avrebbe tutto per prendere in mano una big come la Juventus: non so se sia possibile, certamente sarebbe un gran colpo. E Maignan possiede un carisma strabordante, del resto è il portiere titolare del Milan e della Francia“.

Sul paragone Chiellini-Maldini: “La Juventus per crescere avrebbe bisogno di Giorgio con un ruolo ancora più centrale e determinante all’interno della dirigenza. Chiellini dovrebbe essere per la Juventus quello che Paolo Maldini è stato per il Milan campione d’Italia di Pioli“.

