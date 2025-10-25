Le sue parole su Tonali e Maignan: "Tonali non è Modric, però avrebbe tutto per prendere in mano una big come la Juventus: non so se sia possibile, certamente sarebbe un gran colpo. E Maignan possiede un carisma strabordante, del resto è il portiere titolare del Milan e della Francia“.
Sul paragone Chiellini-Maldini: “La Juventus per crescere avrebbe bisogno di Giorgio con un ruolo ancora più centrale e determinante all’interno della dirigenza. Chiellini dovrebbe essere per la Juventus quello che Paolo Maldini è stato per il Milan campione d’Italia di Pioli“.
