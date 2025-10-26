Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pellegatti: “Dobbiamo capire la situazione Nkunku. Serve un attaccante con la fame”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pellegatti: “Dobbiamo capire la situazione Nkunku. Serve un attaccante con la fame”

Milan, Pellegatti: 'Dobbiamo capire la situazione Nkunku. Serve un attaccante con la fame'
Carlo Pellegatti chiaro sul momento dell'attacco del Milan. Il giornalista ha parlato in particolare della situazione che riguarda Nkunku. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Nessun gol da Nkunku nessuno da Gimenez. Oggi l'intenzione del Milan è di non prendere nessuno a gennaio, ma è indubbio che senza i gol delle punte diventa complicato il lavoro di Allegri". Carlo Pellegatti chiaro sul momento dell'attacco del Milan. Il giornalista fa il punto su 'YouTube': "Non so se arriverà qualcuno. Dobbiamo capire la situazione Nkunku".

Il tifoso del Milan analizza in particolare Nkunku: "Per giudicarlo servono 3/4 partite da titolare di fila. Serve un attaccante con la fame, l'ossessione del gol. Gimenez è un eccellente giocatore, ma non mi sembra un giocatore feroce, cattivo sotto porta".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot sposta mari e monti: i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano>>>

Pellegatti conclude la sua analisi: "Dobbiamo capire la risposta da Nkunku per capire se il giocatore francese possa garantire pericolosità e ricerca del gol, l'ossessione del gol. Fino a questo momento ha giocato poco. Presto per giudicarlo. Speriamo che la ricerca di un altro attaccante venga fermato dai gol di Nkunku". Vedremo se Nkunku giocherà titolare contro l'Atalanta o la Roma.

Leggi anche
Adani: “Il percorso di Allegri col Milan, va visto con ottimismo e va rispettato”
Pellegatti: “Nkunku dev’essere titolare ora. Milan, serve l’affondo per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA