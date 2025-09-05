Pianeta Milan
Ex Milan, Nocerino racconta: “10 anni fa ho cambiato la mia vita. Kakà …”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Sportitalia del suo cambio vita. Ecco il racconto anche su Kakà
Il Milan ha avuto tanti giocatori importanti nella sua storia. Anche pensando al centrocampo, durante gli anni di Berlusconi, tante leggende e campioni hanno calcato e calpestato l'erba di San Siro. Non solo campioni però, anche giocatori importanti che sono stati molto utili per la causa del Milan. Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Sportitalia del suo cambio vita. Ecco il racconto anche su Kakà.

Ex Milan, Nocerino sulla MLS

"Dopo che sono venuti a mancare i miei genitori 10 anni fa, cercando di dare qualcosa di diverso ai miei figli ho fatto questa scelta. Anche grazie a Kakà: avevo due offerte dalla MLS. Venendo da Orlando era anche più semplice a livello di lingua. Abbiamo lasciato tutto, ma è stata una scelta che è valsa la pena. Stiamo dando ai nostri figli qualcosa di completamente diverso".

LEGGI ANCHE: Milan, Leao: Allegri prepara la ‘trasformazione’ in top player>>>

Per Nocerino 96 presenze con la maglia del Milan con 13 gol e 6 assist.

