Ex Milan, Nocerino racconta: “10 anni fa ho cambiato la mia vita. Kakà …”

Il Milan ha avuto tanti giocatori importanti nella sua storia. Anche pensando al centrocampo, durante gli anni di Berlusconi, tante leggende e campioni hanno calcato e calpestato l'erba di San Siro. Non solo campioni però, anche giocatori importanti che sono stati molto utili per la causa del Milan. Antonio Nocerino , ex centrocampista del Milan, ha parlato a Sportitalia del suo cambio vita. Ecco il racconto anche su Kakà.

"Dopo che sono venuti a mancare i miei genitori 10 anni fa, cercando di dare qualcosa di diverso ai miei figli ho fatto questa scelta. Anche grazie a Kakà: avevo due offerte dalla MLS. Venendo da Orlando era anche più semplice a livello di lingua. Abbiamo lasciato tutto, ma è stata una scelta che è valsa la pena. Stiamo dando ai nostri figli qualcosa di completamente diverso".