Parla Anellucci: “Il fuoriclasse del Milan per me rimane Allegri”

"Ci sono state squadre che hanno lavorato bene e altre meno. Il Napoli trovo che ha fatto una follia enorme, ossia aver fatto tutto questo mercato, serviva alzare squalità solo in alcuni settori e non prenderne così tanti, perché poi ti scontri con un gruppo storico che ha vinto. E' vero che devi alzare la qualità e il numero perché giochi la Champions, ma i rischi ci sono. Il Napoli ha fatto tanto pr giocatori importanti ma l'infortunio di Lukaku è grave e Hojlund deve dimostrare di essere quello di Bergamo e non quello di Manchester, dove si è perso. Il Como ha preso giocatori importanti, ha uno schema importante e un allenatore che ne sa".