Koulibaly su Modric: “Fantastico che un ex Pallone d’Oro sia arrivato al Milan”

Modric: 'Il Milan è un club enorme, deve avere la mentalità per vincere'
Koulibaly, vecchia conoscenza della Serie A in quanto ha trascorso diverse stagioni al Napoli, ha parlato di Modric, centrocampista del Milan
Kalidou Koulibaly, vecchia conoscenza della Serie A in quanto ha trascorso diverse stagioni al Napoli e attualmente si trova alla corte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi e di Theo Hernandez, ha parlato così ai microfoni di AS del centrocampista croato, Luka Modric:

Koulibaly: "Modric al Milan è importante per il marketing, l'Italia è un paese in cui si cresce"

“Il fatto che un ex pallone d’oro sia arrivato al Milan è fantastico, oltre che essere molto importante anche per il marketing del campionato: in tanti sognano di giocare in Serie A. L’Italia resta un paese dove il calcio si vive e si ha l’opportunità di crescere come persona“

