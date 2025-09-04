Pianeta Milan
INTERVISTE

Deschamps “umanissimo”: “Ho lasciato Rabiot libero di andare al Milan”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato le situazioni di Adrien Rabiot legate al Milan
Alessia Scataglini

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato le situazioni di Adrien Rabiot e Benjamin Pavard.

—  

"Lunedì ho affrontato la questione con Adrien Rabiot e gli ho lasciato la possibilità di definire il suo trasferimento al Milan… Anche Pavard avrebbe dovuto allenarsi, ma ha dovuto firmare con il Marsiglia. Non sarebbe andato ad allenarsi pensando al suo contratto! La priorità per lui, in quel momento, era il suo futuro. Contrariamente a quanto alcuni pensano, ho il senso delle priorità, ma sono umano“.

Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato alcuni dettagli inediti sul trasferimento di Rabiot. L'operazione, definita come il colpo di punta dell'ultima fase del mercato estivo milanista, è stata accelerata dopo la sconfitta contro la Cremonese. A quel punto, il Milan ha deciso di "andare all-in" sul centrocampista.

Il trasferimento è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri. L'accordo tra i club si è chiuso per una cifra complessiva di 9,5 milioni di euro: 7 milioni fissi e 2,5 milioni in bonus.

Per quanto riguarda il giocatore, Rabiot ha siglato un contratto di tre anni con opzione per il quarto, percependo uno stipendio netto di 3,5 milioni di euro a stagione. Questo acquisto, secondo Moretto, ha l'obiettivo di innalzare la qualità e la fisicità del centrocampo del Milan.

