Deschamps "umanissimo": "Ho lasciato Rabiot libero di andare al Milan"
"Lunedì ho affrontato la questione con Adrien Rabiot e gli ho lasciato la possibilità di definire il suo trasferimento al Milan… Anche Pavard avrebbe dovuto allenarsi, ma ha dovuto firmare con il Marsiglia. Non sarebbe andato ad allenarsi pensando al suo contratto! La priorità per lui, in quel momento, era il suo futuro. Contrariamente a quanto alcuni pensano, ho il senso delle priorità, ma sono umano“.
Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato alcuni dettagli inediti sul trasferimento di Rabiot. L'operazione, definita come il colpo di punta dell'ultima fase del mercato estivo milanista, è stata accelerata dopo la sconfitta contro la Cremonese. A quel punto, il Milan ha deciso di "andare all-in" sul centrocampista.