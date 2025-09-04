Femminile, Giuliani carica: “Siamo pronte per la Roma, vogliamo la Champions”

Pianeta Milan
Per la seconda giornata della Serie A Women's Cup, il Milan Femminile si prepara ad affrontare la Roma: le parole di Giuliani
Alessia Scataglini

Per la seconda giornata della Serie A Women's Cup, il Milan Femminile si prepara ad affrontare la Roma. In vista della sfida, il portiere rossonero Laura Giuliani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Stiamo bene, abbiamo utilizzato le due settimane di pausa per ritrovare un po' di vibes, l'entusiasmo e i nostri dettami di gioco: non vediamo l'ora sia sabato per poter giocare. La Roma è una squadra forte, compatta, che fa del gruppo la sua forza, ma noi dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri punti di forza, per migliorarci e andare a colmare qualche errore e qualche gap che si era visto nella sfida contro il Sassuolo.

I principi di gioco sono sempre gli stessi, dobbiamo solo consolidare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e stiamo lavorando per farlo, stiamo concentrando tutte le nostre energie sul lavoro per crescere nel mantenere il controllo del gioco, il positional game tanto caro alla nostra allenatrice Suzanne Bakker, e stiamo vedendo tanti benefici e tanta crescita anche con le nuove calciatrici arrivati.

Il mio ricordo più bello al Milan? Il ricordo più bello è quello legato al mio arrivo, passare al club della mia infanzia e tornare a Milano per me è stata una gioia immensa. Ma spero adesso di togliermi altre soddisfazioni, mi piacerebbe arrivare in Champions con questa squadra"

