Femminile, Giuliani carica: “Siamo pronte per la Roma, vogliamo la Champions”

I principi di gioco sono sempre gli stessi, dobbiamo solo consolidare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e stiamo lavorando per farlo, stiamo concentrando tutte le nostre energie sul lavoro per crescere nel mantenere il controllo del gioco, il positional game tanto caro alla nostra allenatrice Suzanne Bakker, e stiamo vedendo tanti benefici e tanta crescita anche con le nuove calciatrici arrivati.
Il mio ricordo più bello al Milan? Il ricordo più bello è quello legato al mio arrivo, passare al club della mia infanzia e tornare a Milano per me è stata una gioia immensa. Ma spero adesso di togliermi altre soddisfazioni, mi piacerebbe arrivare in Champions con questa squadra"
© RIPRODUZIONE RISERVATA