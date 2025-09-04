Femminile, Giuliani carica: “Siamo pronte per la Roma, vogliamo la Champions”

Giuliani: "Il mio ricordo più bello al Milan? Quello dell'arrivo"

"Stiamo bene, abbiamo utilizzato le due settimane di pausa per ritrovare un po' di vibes, l'entusiasmo e i nostri dettami di gioco: non vediamo l'ora sia sabato per poter giocare. La Roma è una squadra forte, compatta, che fa del gruppo la sua forza, ma noi dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri punti di forza, per migliorarci e andare a colmare qualche errore e qualche gap che si era visto nella sfida contro il Sassuolo.