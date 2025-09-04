Ex Milan, Amelia: “Gattuso ha DNA azzurro. Non possiamo non vincere”

L’ex portiere rossonero, Marco Amelia , intervistato da La Stampa, ha affrontato diversi temi, tra cui la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, in sostituzione di Luciano Spalletti . Quest’ultimo non ha rispettato le aspettative e lascia a Gattuso una situazione delicata: l’Italia rischia di non qualificarsi ai Mondiali per la terza volta consecutiva.

Amelia sul ruolo di Gattuso come CT: l’analisi dell’ex portiere del Milan

Sarà quindi fondamentale vincere tutte le prossime partite, per mantenere vivo il sogno di qualificarsi come testa di serie nel girone ai Mondiali 2026. In merito, il suo ex compagno e amico Amelia si è espresso così su Gattuso nelle vesti di CT. Ecco le sue parole: "Rino (Gattuso n.d.r.) ha DNA azzurro, sa come trasmettere i valori. Può contare anche su Buffon e Bonucci, che c'è già un'altra aria si capisce. Non possiamo permetterci di non vincere".