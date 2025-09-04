Pianeta Milan
Ex Milan, Amelia: “Gattuso ha DNA azzurro. Non possiamo non vincere”

L'ex Milan, Marco Amelia intervistato da La Stampa ha commento la scelta di Gattuso come CT dell’Italia. Ecco le sue parole.
L’ex portiere rossonero, Marco Amelia, intervistato da La Stampa, ha affrontato diversi temi, tra cui la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, in sostituzione di Luciano Spalletti. Quest’ultimo non ha rispettato le aspettative e lascia a Gattuso una situazione delicata: l’Italia rischia di non qualificarsi ai Mondiali per la terza volta consecutiva.

Amelia sul ruolo di Gattuso come CT: l’analisi dell’ex portiere del Milan

Sarà quindi fondamentale vincere tutte le prossime partite, per mantenere vivo il sogno di qualificarsi come testa di serie nel girone ai Mondiali 2026. In merito, il suo ex compagno e amico Amelia si è espresso così su Gattuso nelle vesti di CT. Ecco le sue parole: "Rino (Gattuso n.d.r.) ha DNA azzurro, sa come trasmettere i valori. Può contare anche su Buffon e Bonucci, che c'è già un'altra aria si capisce. Non possiamo permetterci di non vincere".

Dunque, parole positive dall’ex portiere della nazionale italiana, nonché ex Milan e Juventus. Amelia ha grande fiducia in Gattuso e in ciò che può trasmettere alla squadra. Fondamentale sarà anche il ruolo di Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon.

