Ex Milan, Amelia: “Chevalier non è all’altezza di Donnarumma”

Amelia analizza la possibile scelta tecnica del PSG, legata allo scarso utilizzo dei piedi da parte del portiere italiano: "Chi sostiene questo non capisce nulla. Gigio è il portiere più forte per come para e per la sicurezza che offre, non è vero che non sa usare i piedi. La verità è che sono tutti invidiosi di un ragazzo che ha un equilibrio mentale come pochi e che guadagna tanti soldi".