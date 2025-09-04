Pianeta Milan
Ex Milan, Amelia: “Chevalier non è all’altezza di Donnarumma”

L'ex Milan, Marco Amelia intervistato da La Stampa, analizza l’addio di Donnarumma dal Milan al PSG. Ecco le sue parole
L’ex portiere rossonero, Marco Amelia, intervistato da La Stampa, ha parlato anche dell’addio di Gianluigi Donnarumma al PSG. Ai microfoni del quotidiano ha confrontato Donnarumma con il nuovo portiere del club francese, Lucas Chevalier, analizzando i possibili motivi che hanno spinto il PSG a privarsi di uno dei protagonisti della scorsa stagione, in cui la squadra di Luis Enrique ha praticamente vinto tutto. Ecco le sue parole: "Fosse rimato al PSG, dopo qualche partita in panchina avrebbe giocato. Non reputo assolutamente Chevalier alla sua altezza".

Amelia sull'addio di Donnarumma al PSG: "La verità è che sono tutti invidiosi"

"Sono questioni nazionalistiche, a Parigi volevano un portiere francese. E poi c'era quel contratto in scadenza. Comprensibile che non volessero perderlo a zero, ma chi si è rivelato decisivo per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint Germain, non meritava questo trattamento".

Amelia analizza la possibile scelta tecnica del PSG, legata allo scarso utilizzo dei piedi da parte del portiere italiano: "Chi sostiene questo non capisce nulla. Gigio è il portiere più forte per come para e per la sicurezza che offre, non è vero che non sa usare i piedi. La verità è che sono tutti invidiosi di un ragazzo che ha un equilibrio mentale come pochi e che guadagna tanti soldi".

