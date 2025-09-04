Pianeta Milan
Akanji all’Inter, con un occhio al Milan: “Volevo giocare ai massimi livelli”

Manuel Akanji è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: la dichiarazione che sembra essere una frecciatina al Milan
Alessia Scataglini
Manuel Akanji è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore svizzero arriva dal Manchester City in prestito oneroso (1 milione di euro), con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni che scatterà in caso di vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri.

Akanji all'Inter, l'ex obiettivo del Milan "punge" i rossoneri

Un trasferimento che non è passato inosservato, specialmente per i tifosi del Milan, dato che solo pochi giorni prima il giocatore era stato accostato proprio ai rossoneri. Dal ritiro della nazionale, Akanji ha commentato la sua scelta, lanciando quella che per molti è stata una chiara frecciatina al Milan.

Il difensore, infatti, ha spiegato di aver scelto l'Inter per la possibilità di continuare a giocare ai massimi livelli europei, implicitamente escludendo il Milan che in questa stagione non è qualificato per nessuna competizione continentale. La sua priorità era chiara: competere per i trofei più importanti e, con l'Inter, la Champions League è un obiettivo concreto.

"C’erano altre opzioni, non è stato facile per il mio procuratore. Ma avevo le idee chiare: volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei e con l’Inter ci sono riuscito sicuramente. La mia prima maglia da calcio è stata quella di Christian Vieri, quando giocava proprio nell’Inter.

Il club aveva già provato a ingaggiarmi tre anni fa. E poi il fidanzato di mia sorella è un grande tifoso dell’Inter. Quindi sì, ho già diversi legami con questa squadra".

