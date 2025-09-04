Akanji all’Inter, con un occhio al Milan: “Volevo giocare ai massimi livelli”

Il difensore, infatti, ha spiegato di aver scelto l'Inter per la possibilità di continuare a giocare ai massimi livelli europei, implicitamente escludendo il Milan che in questa stagione non è qualificato per nessuna competizione continentale. La sua priorità era chiara: competere per i trofei più importanti e, con l'Inter, la Champions League è un obiettivo concreto.

"C’erano altre opzioni, non è stato facile per il mio procuratore. Ma avevo le idee chiare: volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei e con l’Inter ci sono riuscito sicuramente. La mia prima maglia da calcio è stata quella di Christian Vieri, quando giocava proprio nell’Inter.

Il club aveva già provato a ingaggiarmi tre anni fa. E poi il fidanzato di mia sorella è un grande tifoso dell’Inter. Quindi sì, ho già diversi legami con questa squadra".