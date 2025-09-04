Pianeta Milan
Milan Femminile, Soffia e il passato: “La partita contro la Roma ha un sapore diverso”

Angelica Soffia (Milan): chi è, ruolo, età, carriera e valore di mercato
L'esterno offensivo del Milan Femminile, Angelica Soffia, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro la Roma
Alessia Scataglini

L'esterno offensivo del Milan Femminile, Angelica Soffia, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro la Roma, sua ex squadra. La sfida è valida per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Ecco, di seguito, le sue parole:

Soffia: "Ogni volta che giochiamo contro la Roma per me è particolare"

“Ogni volta che giochiamo contro la Roma per me è particolare, mi è rimasta nel cuore avendoci giocato quattro anni e i tifosi sono incredibili con me ogni volta che torno a giocare lì. Ha un sapore diverso e mi stimola molto. Ci siamo preparate meglio che col Sassuolo, abbiamo dovuto sistemare le cose anche perché abbiamo perso alcune giocatrici e altre sono infortunate. Vincere qualcosa è una cosa di cui parliamo da diverso tempo, dobbiamo essere tutte sulla stessa barca perché solo così possiamo portare un trofeo in bacheca. A livello personale voglio migliorarmi, alzare l’asticella e poi raggiungere la Champions con il club".

Sulla Roma "Loro arrivano da belle vittorie in Champions e nella prima giornata che gli danno tanta voglia di vincere ancora. Come si dice 'vincere aiuta a vincere'. Noi dobbiamo avere lo stimolo di restare attaccate a questa competizione e prenderci qualcosa dopo il ko col Sassuolo".

