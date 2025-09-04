Milan Femminile, Soffia e il passato: “La partita contro la Roma ha un sapore diverso”

Soffia: "Ogni volta che giochiamo contro la Roma per me è particolare"

“Ogni volta che giochiamo contro la Roma per me è particolare, mi è rimasta nel cuore avendoci giocato quattro anni e i tifosi sono incredibili con me ogni volta che torno a giocare lì. Ha un sapore diverso e mi stimola molto. Ci siamo preparate meglio che col Sassuolo, abbiamo dovuto sistemare le cose anche perché abbiamo perso alcune giocatrici e altre sono infortunate. Vincere qualcosa è una cosa di cui parliamo da diverso tempo, dobbiamo essere tutte sulla stessa barca perché solo così possiamo portare un trofeo in bacheca. A livello personale voglio migliorarmi, alzare l’asticella e poi raggiungere la Champions con il club".