Musiala, il dramma dell’infortunio e il perdono a Donnarumma: “Non ho rancore”

Un momento drammatico che ha segnato il Mondiale per Club: l'infortunio di Jamal Musiala. Durante i quarti di finale, in uno scontro di gioco con il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma, l'attaccante tedesco ha subito un grave trauma. La diagnosi è stata pesante: frattura del perone e lussazione della caviglia. Un infortunio che ha posto fine alla sua avventura nel torneo e che lo costringerà a un lungo periodo di stop. Ecco le sue parole a Sport Bild: