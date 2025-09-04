Musiala, il dramma dell’infortunio e il perdono a Donnarumma: “Non ho rancore”

Musiala, infine, ha ribadito di non avere alcun risentimento verso Donnarumma: “Ha cercato la palla, non era intenzionale. Mi ha scritto subito dopo, va tutto bene. Sono cose che succedono nel calcio”
INTERVISTE
Un momento drammatico che ha segnato il Mondiale per Club: l'infortunio di Jamal Musiala. Durante i quarti di finale, in uno scontro di gioco con il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma, l'attaccante tedesco ha subito un grave trauma. La diagnosi è stata pesante: frattura del perone e lussazione della caviglia. Un infortunio che ha posto fine alla sua avventura nel torneo e che lo costringerà a un lungo periodo di stop. Ecco le sue parole a Sport Bild:
“Non ho ancora visto il video, solo le foto. Voglio tornare in campo quando sarò davvero pronto. Non ha senso accelerare. L’importante è arrivare in piena forma, anche in ottica Coppa del Mondo. Osservare i compagni dagli spalti fa male. So già che quando tornerò, farò quello che amo. È la mia motivazione quotidiana".
Musiala, infine, ha ribadito di non avere alcun risentimento verso Donnarumma: “Ha cercato la palla, non era intenzionale. Mi ha scritto subito dopo, va tutto bene. Sono cose che succedono nel calcio”
