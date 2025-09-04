Pianeta Milan
Milan, Carraro: “Allegri è un bravo allenatore, Tare ci sa fare”

Milan: Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta, ha espresso la sua opinione su Allegri e Tare. Le sue parole
Francesco De Benedittis

L’ex presidente della FIGC per ben otto anni, Franco Carraro, è stato intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, l’ex numero uno federale ha parlato anche del 'nuovo' allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Milan, Carraro approva Allegri e Tare. Le sue parole

L’ex numero uno federale ha espresso parole positive per entrambi, a conferma della grande fiducia riposta nel loro operato. Massima fiducia, dunque, da parte di Carraro nei confronti di Tare e Allegri. Ecco le sue parole ai microfoni della rosea:  "Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan e Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare"

Nonostante le parole positive di Carraro e un curriculum dalla loro parte, Tare e Allegri avranno una storia tutta da scrivere in questa nuova esperienza al Milan.

