Paganini sul mercato: “Milan, Inter, Juventus e Roma non mi hanno convito”

A TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha analizzato e commentato la sessione estiva di calciomercato: parole anche sul Milan
Alessia Scataglini
A TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha analizzato e commentato la sessione estiva di calciomercato, che si è conclusa da pochi giorni.

Paganini: "Centrocampo del Milan come quello del Napoli? Ecco la mia"

"La regina è stata il Napoli, partito molto avanti rispetto agli altri visti i soldi incassati da Kvara. Sono entrati poi altri soldi con Osimhen e ha chiuso un mercato molto importante. Poi c'è il Como, che sta facendo una politica per portarla a livelli europei. Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina, ha rinnovato Kean, preso Piccoli, mentre Inter, Juve e Milan non mi hanno convinto, anche la Roma".

Se il centrocampo del Milan si è avvicinato a quello del Napoli? Si è avvicinato ma è ancora dietro. Ha dei ricambi di livello importante ora, ma il Napoli ha una qualità diversa ancora. Secondo me il Napoli ha il centrocampo migliore della Serie A".

